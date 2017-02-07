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Асад заявил, что сотрудничество РФ и США пойдет на пользу Сирии


Сирийский президент Башар Асад считает, что сотрудничество США и России пошло бы на пользу Сирии и всему миру. Однако, по его мнению, пока рано судить, готова ли администрация американского президента Дональда Трампа к такому сотрудничеству.

"Мы слышали многообещающие заявления Трампа во время (предвыборной) кампании и после ее окончания о том, что приоритетом является борьба с терроризмом и, в особенности с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ), мы предлагали это на протяжении последних шести лет, - заявил Асад в интервью бельгийским СМИ, текст которого распространило агентство SANA. - Так что я думаю, это дает надежду, нам следует подождать, пока что рано ожидать чего-либо в практическом плане",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Речь может идти о сотрудничестве между США и Россией, и мы считаем, что это может иметь позитивные результаты для всего мира, в том числе для Сирии, - считает сирийский президент. - Однако, как я уже сказал, пока рано давать оценки".



 

 

 

 

 



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