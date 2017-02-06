В Арцахе от выстрела с азербайджанской стороны погиб армянский военнослужащий

На оборонительном участке одной из дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения воинских частей Армии обороны НКР 6 февраля, в пределах 11:00, вследствие нарушения со стороны ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное ранение получил армянский военнослужащий Гор Гарегинян, 1997 г.р..

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

С целью выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны НКР разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.