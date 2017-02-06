Германия внесла свой вклад в прекращение военных действий во время развязанной Азербайджаном апрельской войны

Дипломатические отношения между Арменией и Германией установились в январе 1992 года, и в связи с 25-летием установления дипломатических отношений, «Арменпресс» побеседовал с послом Армении в Германии Ашотом Смбатяном по ряду вопросов – в области политики, экономики, позиции германии по вопросу карабахского конфликта и пр.

- Г-н посол, в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Германией. Как вы оцениваете армано-немецкие отношения и сотрудничество в различных международных форматах?

- 2017 год, действительно, является для нас значимым, поскольку 25 лет назад между Арменией и Германией установились дипломатические отношения.

Эти отношения прошли естественные этапы развития, и сегодня мы можем говорить о сотрудничестве в различных областях и о гармоничном течении политического диалога.

Стремление Армении расширить 2-сторонний и многосторонний диалог с Германией обусловлен активной ролью этой страны на международной арене, ее весомой ролью в ЕС, а также интересом Германии к Южному Кавказу.

Германия является одним из самых активных доноров в деле социально-экономического развития Армении – вторым после США. В рамках политики развития Германия предоставила Армении с 1992 года техническую и финансовую помощь, через свои международные организации GIZ и Кредитный банк реконструкции - KfW.

Германия является ведущим торговым партнером Армении, в ЕС она находится на первом месте. В данный момент в Армении действуют несколько десятков компаний с немецким капиталом.

Развернуто активное сотрудничество в областях культуры, науки, образования, военно-политической, торгово-экономической отраслях, в том числе, в децентрализованном сотрудничестве. Наличествует широкая правовая-договорная база. Тесные связи между Бундестагом и НС Армении: в Бундестаге действует немецко-армянскин форум.

Развиается активное сотрудничество в военной области – в отраслях военной медицины, военного образования, обмена опытом, а также в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

С 2010-го года в миротворческой миссии в Аганистане задействованы армянские силы, которые служат в составе подразделений ВС Германии.

С точки зрения стимулирования политического диалога проходят взаимные визиты на высоком уровне: в последнее время состоялся визит президента Армении в Германию, а на уровне министров ИД сформировался регулярный диалог.

В различных отраслях между Арменией и Германией подписано более 60 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

В этом году правительство Германии обоснует Институт Гете в Армении, в частности, в Ереване откроется Центр Гете, что и подготовит открытие института. Таким образом, активное культурное и научно-образовательное сотрудничество станет полным.

- В последнее время в Армении особое внимание стали уделять экономической дипломатии. На каком уровне находятся экономические отношения с Германией? По самым свежим вашим данным, каков объем торгового оборота между нашими странами?

- В данный момент этот вопрос относится к приоритетным, а для стимулирования экономического сотрудничества существует необходимая правовая база. Особенно, в свете последний законодательных изменений в Армении, здесь создается серьезная возможность для иностранных инвесиций. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы широко оповестить об этом деловые круги Германии.

В 2016 году торговый оборот между Арменией и Германией составил 325.6 млн долларов: экспорт составил 138.9 млн долларов, импорт – по стране производителю, 186.6 млн долларов, по стране, осуществляющей торговую сделку - 154 млн долларов. После РФ и Китая, Германия является 3-м по величине торговым партнером Армении, среди же стран ЕС – она на первом месте.

Из Германии в Армении ввозятся автомобили, автооборудование, химические товары, электроника. Из Армении в Германию вывозятся сырье – железо, медь, молибден, и товары легкой промышленности.

Важное место в развитии торгово-экономических связей между Арменией и Германией занимает компания «Cronimet», которая в 2004-м году приобрела 70% акций ЗАО «Зангезурский медно-молибденоеый комбинат» за 132 млн долларов, что является наиболее крупной инвестицией Германии в Армению.

В 2016 году в Армении свою деятельность официально начал Экономический сз Германии, который действует в различных странах мира. Для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Германией периодически организуются конференции, круглые столы. В феврале нынешнего года в Берлине пройдет экономический форум, на котором внимание будет заострено на таких отраслях, как ИТ, транспорт, телекоммуникации, энергетика, инфраструктуры. Активнее стали взаимные визиты экономического характера.

- Среди стран ЕС Германия является лидером по части приема мигрантов. С 2011года Армения столкнулась с проблемой сирийских беженцев. Есть ли в этой области совместные программы с Германией? Если нет, то запланированы ли подобные программы?

- Приток беженцев с Ближнего Востока, в частности, из Сирии, является приоритетным вопросом в государственной и партийной политике в Германии. Проводится небольшая совместная программа с международной организацией GIZ, пока других программ не запланировано. Мы продолжаем следить за развитиями, и, думаю, в этом отношении многое еще предстоит сделать. В случае необходимости, через свои дипломатические каналы мы пытаемся помочь сирийским армянам-беженцам, которые оказались в Германии.

- 2-го июня 2016 года Бундестаг принял резолюцию о Геноциде армян. Примечательно, что депутаты приняли вину Германии в этом вопросе. Видите ли вы перспективы для криминализации отрицания Геноцида в Германии?

- Прошлый год оказался в этом отношении историческим. Германия в очередной раз доказала свою приверженность общечеловеческим ценностям и основным правам человека, за что мы ей благодарны. Это шаг по себе был проявлением мужества со стороны Бундестага, когда он практически единогласно осудил геноцид в отношении армян и других нацменьшинств в Османской империи.

В подготовке этой резолюции приняли участие 3 из 4 фракций Бундестага, а в пользу резолюции проголосовали все фракции. Это стало результатом долгой и кропотливой работы.

Не хочу делать прогнозы о дальнейшем развитии этой резолюции. Скажу лишь, что мы продолжаем вести работу, чтобы память о Геноциде армян продолжала оставаться яркой в политических и общественных кругах Германии, чтобы новое поколение Германии знало об этом. Не надо забывать, что Геноцид армян в начале 20-го века является частью общеевропейской исторической памяти.

- Как вы оцениваете позицию Гермнии в вопросе НКР – в качестве страны-члена Минской группы ОБСЕ, а также и в качестве страны-председателя ОБСЕ в 2016 году?

- Мы высоко ценим позицию официального Берлина в этом вопросе.

В этом отношении мы приветствуем заявления, сделанные Германии как в бытность председателем ОБСЕ, так и до этого.

Официальный Берлин неоднократно заявлял о своей поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и о необходимости мирного урегулирования карабахского конфликта. В дни апрельской войны не запоздал отклик тогдашнего министр ИД Германии Штайнмайера о неприемлемости применения силы, чем Германия привнесла свой вклад в прекращение военных действий во время апрельской войны, развязанной Азербайджаном.

- Г-н посол, есть ли у вас формула, которой вы руководствуетесь в осуществлении своей ответственной миссии?

- Никогда не задумывался над особыми формулами для своих действий, поскольку в каждой ситуации есть свои нюансы, требующие неповторяющихся решений. Однако есть принципы, которым я остаюсь верен неизменно – как в профессии, так и в других вопросах. Выделю принцип «попытки» - сделать попытку даже в ситуациях, кажущихся невозможными. Это и есть искусство малых шагов, которое является базой для достижения крупных успехов в дипломатии.

На немецком есть такая пословица – на самом деле, древнеримского происхождения. Капля точит камень. Я – сторонник этих капель. Успех зачастую зависит от продолжительности этих капель, от веры в них.

Интервью Армена Казаряна