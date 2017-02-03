Глава МИД Германии заявил, что недавнее испытание Ираном баллистической ракеты является нарушением резолюции ООН

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что недавнее испытание Ираном баллистической ракеты является нарушением резолюции ООН. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает агентство Рейтер.

"Ясно, что это испытание Ираном баллистической ракеты нарушило все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН", — сказал Габриэль во время своего визита в США. Он добавил, что понимает реакцию Вашингтона на проведенное Ираном испытание.

США в пятницу включили в список санкций по Ирану 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.

Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен.