Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление Еревана

Заместитель мэра Еревана Давид Оганян вручил почетные грамоты мэра Еревана и сувениры победителям ежегодного конкурса «Лучшее новогоднее оформление».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, oт имени мэра Тарона Маргаряна выразив благодарность присутствующим за сотрудничество, заместитель мэра отметил, что городские власти делают все возможное, чтобы новогоднее оформление столицы с каждым годом было более красивым.

В этом году конкурс проводился по 3 номинациям: «Лучшая празднично оформленная организация», «Лучший празднично оформленный балкон» и «Лучший празднично оформленный административный район».

В номинации «Лучшая празднично оформленная организация» первое место занял торгово-развлекательный комплекс «Ереван Молл», 2-е место – развлекательный центр «Кино Айастан», 3-е место-сеть ресторанов «Пандок Ереван». Ряд предпринимателей и организаций также удостоились благодарственных грамот мэра Еревана.

В номинации «Лучший празднично оформленный балкон» лучшим был признан балкон, оформленный Алиной Карапетян-Овакимнян.

Второй год подряд в номинации «Лучший празднично оформленный административный район» победителем становится административный район Малатия-Себастия.

Выразив благодарность за внимание и оценку, участники и победители конкурса отметили, что награда обязывает их и в дальнейшем выступать с новыми инициативами и решениями по новогоднему праздничному оформлению столицы.