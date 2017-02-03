Захарова прокомментировала возможную выдачу блогера Лапшина Азербайджану

Москва выступает против выдачи блогера Андрея Лапшина Азербайджану, настаивая на недопустимости выдачи российских граждан третьим странам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы последовательно настаиваем на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима, и с целью доведения нашей позиции по этому вопросу мы осуществляем интенсивные контакты с министерством иностранных дел Белоруссии, компетентными органами этой страны", — сказала она на брифинге в пятницу.

В середине декабря 2016 года Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.