Монастырь Шативанк на грани полного разрушения: Минкульт прокомментировал ситуацию

Расположенный в Вайоц Дзоре монастырский комплекс Шативанк находится на грани полного уничтожения. Облицовочные каменные плиты кровли памятника, являющегося местом для паломничества, обрушились или смещены, отдельные участки кровли стали довольно опасными, обрушена часть пирамидальной стены.

В беседе с «Арменпресс» глава общины Шатин Тигран Худоян заверил, что по данному воопросу неоднократно обращался в надлежащие органы, однако так и не получил никакого ответа. “Этот исторический памятник – исключительный по своему строению, разрушается и утрачивает свою содержательную часть”, - заявил руководитель общины.

Заместитель министра культуры Армении Арев Самуэлян сообщила нам, что в 2009 году был осуществлен мониторинг монастырского комплекса Шативанк, и указанный исторический памятник находится в центре внимания ответственного за данную сферу ведомства.

“Министерство культуры проводит ежедневный мониторинг культурно-исторических памятников, в результате которого формируется перечень наиболее ценных и оказавшихся под угрозой обрушения памятников. За счет выделений из госбюджета по среднесрочной программе расходов 2017-2019 гг. в 2018 году предусмотрено предоставить средства на разработку научно-проектной документации по восстановлению исторического памятника”, - заявил она.

Замминистра с сожалением констатировала, что выделения госбюджета достаточно невелики, и даже при очень большом желании на эти средства невозможно решить вопрос спасения всех обрушающихся исторических памятников. “Эти работы могут быть реализованы лишь в результате долгорочной программы, хотя при возможности мы непременно вернемся к вопросу данного памятника”, - заверила Арев Самуэлян.

Монастырский комплекс Шативанк расположен в 4 км к востоку от села Шатин, на склоне высокогорного ущелья. Согласно свидетельству средневекового историографа С. Орбеляна, он был построен в 929 году в период правления царя Абаса I Багратуни. В монастырский комплекс входят церковь, монашеские кельи и подсобные помещения.

В 1671-1674 гг. церковь была восстановлена благодаря усилиям Магтеси Акопа, торговца из села Джуга. Композиционно это трехнефное базиликальное сооружение с тремя входами и восьмью окнами. Это трехнефное базиликальное сооружение с тремя входами и восьмью окнами. С западной стороны церкви сохранились следы гавита-притвора. При реставрации в кладке стен были использованы гладко тесаные камни старого сооружения и хачкары.

Апсида была в свое время оштукатурена и покрыта фресками. Сохранился фрагмент картины. Обширный монастырский двор местами окружен пирамидальной стеной. По всей длине южного участка стены сохранились 35 жилых помещений и двухэтажные монастырские подсобные строения. За монастырскими стенами находятся руины водяной мельницы. Шативанк является одним из древнейших монастырей Вайоц Дзора.