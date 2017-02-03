Предстоящие новости: 03.02.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 3-го февраля, состоится пресс-конференция начальника управления

политики медицинской помощи Минздрава Цахик Варданян и заместителя директора Гематологического центра имени профессора Eоляна Наты Мелкикян, по случаю Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4-го февраля.

Сегодня, 3-го февраля, состоится пресс-конференция на тему "Развития на Ближнем Востоке: взаимодействие с нашей повесткой дня". В ходе пресс-конференции будет представлена сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация и ее влияние на различные процессы в Армении. Участники пресс-конференции: эксперт аналитического центра прикладной политики и исследований "Айацк" Арпине Овсепян, депутат НС Армении, глава ОО "Европейская интеграция" Карен Бекарян.

Сегодня, 3-го февраля, состоятся пресс-конференции основателя партии «Альянс» Тиграна Уриханяна и лидера партии «Солидарность» Саркиса Аветисяна.

Сегодня, 3-го февраля, состоится пресс-конференция председателя ОО «Ахиллес» Эдуарда Ованнисяна и водителей.

В Союзе писателей Армении состоится встреча министра образования и науки

Армении Левона Мкртчяна с членами президиума Союза писателей.

В Центре «Тумо» состоится презентация игры «Финансовый футбол».

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