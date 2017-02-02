ООО «Lydian International» выпустит свой первый золотой слиток в марте 2018 года

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян принял делегацию во главе с генеральным директором ООО «Lydian International» Говардом Стивенсоном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций, Караян выразил удовлетворение в связи с деятельностью компании в Армении и добавил, что хотел бы получать информацию о текущих работах и ​​выразил готовность выслушать проблемы и предложения.

«Я рад запуску проекта и надеюсь, что строительные работы будут продолжаться более быстрыми темпами, и предприятие начнет свою работу в марте 2018 года», - сказал Караян, добавив, что правительство Армении придает большое значение этому проекту, который будет способствовать развитию горнодобывающей промышленности в Армении.

Говард Стивенсон поблагодарил министра за прием и сообщил, что строительным работам в городе Джермук придается новый темп, и «Лидиан Армения» выпустит свой первый золотой слиток в марте 2018 года.

«Мы считаем, что очень легко работать с правительством Армении, поскольку оно очень открыто и отвечает на все наши запросы и предложения. Мы реализуем проекты в течение 18 месяцев, начиная с этого момента до 2018 года мы планируем инвестировать 370 млн долларов и создать 700 постоянных рабочих мест в течение 10 лет и 1300 рабочих мест по совместительству. По этому проекту мы рассчитываем экспортировать продукцию на сумму 259 млн долларов США в год с объемом инвестиций в 370 миллионов долларов. Я думаю, что это поможет правительству Армении реализовать все свои цели и проекты», - сказал Говард Стивенсон.

В ходе встречи члены делегации представили некоторые вопросы, связанные с реализацией проекта. Министр Караян пообещал обсудить их и информировать руководство компании о предложениях.