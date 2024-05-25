Запись вице-спикера парламента Чехии о действиях Азербайджана в НКвызвала бурную реакцию в Баку

Заявление заместителя председателя Палаты депутатов чешского парламента Яна Бартошека о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе вызвало бурную реакцию в Баку.

Как передает Арменпресс, после встречи с послом Армении в Чехии Ашотом Овакимяном Бартошек написал в своем микроблоге Х, что нельзя забывать Армению.

«Сотни тысяч беженцев прибыли в страну из оккупированного Азербайджаном Нагорного Карабаха, где были явно зафиксированы нарушения прав человека. Даже если об этом мало говорят в местных СМИ, армяне нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом и многом другом я сегодня говорил с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Чехии Ашотом Овакимяном", - написал Бартошек.

Nezapomínejme na Arménii. Do země přišly statisíce uprchlíků z Ázerbájdžánem obsazeného Náhorního Karabachu, kde prokazatelně dochází k porušování lidských práv. I když se o tom v tuzemských médiích tolik nedozvíte, Arméni potřebují humanitární pomoc.

O tom a mnohém dalším jsem… pic.twitter.com/3y3jCfegzP — Jan Bartošek (@honzabartosek) May 22, 2024

Заявление вызвало гнев среди официальных лиц Азербайджана.24 мая руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Чехией Национального собрания Азербайджана Эльнур Алахвердиев направил письмо протеста членам группы дружбы по чешско-азербайджанским межпарламентским связям Палаты депутатов парламента Чехии.