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Никол Пашинян посетил погранзаставу службы СНБ на участке Баганис

Никол Пашинян посетил погранзаставу службы СНБ на участке Баганис

25 мая премьер-министр Никол Пашинян посетил пограничную службу СНБ, дислоцированную на Баганисском участке Тавушской области.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

Никол Пашинян приветствовал пограничников СНБ и поблагодарил их за службу.

Премьер-министру доложили, что на армяно-азербайджанской границе нарушений не обнаружено, инцидентов и происшествий не произошло.

Николу Пашиняну сообщили, что на участке Баганис предварительно необходимо построить 3 новых заставы.

 

 


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