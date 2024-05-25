Никол Пашинян посетил погранзаставу службы СНБ на участке Баганис
15:03, 25 Май 2024
25 мая премьер-министр Никол Пашинян посетил пограничную службу СНБ, дислоцированную на Баганисском участке Тавушской области.
Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook.
Никол Пашинян приветствовал пограничников СНБ и поблагодарил их за службу.
Премьер-министру доложили, что на армяно-азербайджанской границе нарушений не обнаружено, инцидентов и происшествий не произошло.
Николу Пашиняну сообщили, что на участке Баганис предварительно необходимо построить 3 новых заставы.
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