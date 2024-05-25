«Нагорный Карабах. Армянское наследие под угрозой». Фотовыставка в парламенте Канады

Спикер Палаты представителей Канады Грег Фергюс и посол Республики Армения в Канаде Анаит Арутюнян совместно организовали фотовыставку «Нагорный Карабах. «Армянское наследие под угрозой».

Как передает Арменпресс, посольство Канады в Армении сообщает, что на выставке были представлены работы канадско-армянского фотографа Грайра «Базе» Хачатряна, из его книги «Арцах. Глазами фотографа».

Во вступительной речи посол Армении поблагодарил спикера и других коллег за плодотворное сотрудничество. Посол Арутюнян подчеркнула, что в настоящее время Азербайджан уничтожает все следы присутствия коренных армян в Нагорном Карабахе, уничтожает, присваивает и оскверняет армянское культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха.

В этом контексте посол провел параллели с системной политикой Азербайджана по уничтожению почти 99 процентов армянского исторического и культурного наследия Нахичевана.

Подчеркнув важность сохранения армянского культурного наследия Нагорного Карабаха, он придал большое значение непосредственным усилиям и ответственности международного сообщества в этом направлении.Спикер Фергюс отметил недопустимость разрушения и осквернения многовекового армянского наследия в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул важность борьбы с предотвращением подобных действий, поскольку эти памятники являются частью всемирного наследия.

Выставку также посетили члены Палаты представителей и Сената канадского парламента, в том числе члены группы дружбы Канада-Армения, почетный консул Армении в Квебеке (Канада), а также другие официальные лица и гости.