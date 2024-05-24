Глава МИД Азербайджана представил главе МИД Германии подробности армяно- азербайджанских переговоров в Алматы
20:54, 24 Май 2024
Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Германии Джейхуном Байрамовым и Анналеной Бербок.
Как сообщает сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-германских двусторонних отношений, текущая ситуация в регионе, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
Байрамов подробно проинформировал Бербок о состоявшихся 10-11 мая в Алматы переговорах с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
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