Глава МИД Азербайджана представил главе МИД Германии подробности армяно- азербайджанских переговоров в Алматы 

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Германии Джейхуном Байрамовым и Анналеной Бербок.

Как сообщает сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-германских двусторонних отношений, текущая ситуация в регионе, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов подробно проинформировал Бербок о состоявшихся 10-11 мая в Алматы переговорах с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.