В Ереване торжественно отметили Национальный день Аргентины. В мероприятии приняли участие представители ведомств Армении, послы иностранных государств, деятели культуры.

Фото: Айка Манукяна

Как сообщает Арменпресс, Чрезвычайный и Полномочный посол Аргентины в Армении Рафаэль Энрике Гонсалес Алеман в своей приветственной речи отметил, что дипломатические отношения между Аргентиной и Арменией в последние десятилетия были теплыми и дружественными. Он особо подчеркнул, что армянская община Аргентины является самой крупной в Латинской Америке, около 120 тысяч человек. Первая волна армянских иммигрантов прибыла в Аргентину в 1892 году.

“Во время Первой мировой войны в Аргентине нашли убежище тысячи армянских беженцев, многие из которых пережили Геноцид армян, который был признан правительством моей страны. В 1920 году Аргентина признала независимость Армении, и между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

После распада Советского Союза в 1991 году Армения восстановила свою независимость, а 17 января 1992 года Аргентина и Армения официально восстановили дипломатические отношения, после чего президенты, министры иностранных дел и другие официальные лица двух стран совершили официальные визиты, укрепив двусторонние связи. Из этих визитов стоит выделить участие президента Армении в инаугурации президента Хавьера Милея в декабре 2023 года и визит министра иностранных дел Армении в Буэнос-Айрес в марте этого года”, - отметил посол.

Он добавил, что в прошлом году впервые за более чем тридцать лет дипломатических отношений между нашими странами Армению посетила делегация, состоящая из членов парламентских групп дружбы обеих палат Национального конгресса Аргентины.

“За эти три десятилетия Аргентина и Армения развили прочные и продуктивные отношения, основанные на взаимном сотрудничестве и уважении. С 1992 года Аргентина и Армения подписали множество соглашений в таких сферах, как базовое сотрудничество, инвестиции, торговля, наука и технологии, культура, образование, туризм и т.д. Хотя все они имеют для нас первостепенное значение, особо выделяются соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии и отмене визового режима для владельцев обычных паспортов”, - сказал дипломат.

Посол напомнил, что Аргентина входит в число основных стран-иностранных инвесторов в Армению, что доказывает силу объединяющих связей.

“Не могу не отметить, что Аргентина также стала свидетелем недавних болезненных событий, связанных с важной частью армян, поэтому хочу передать сочувствие аргентинского народа и правительства всем тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за в результате военных действий, произошедших во второй половине прошлого года. С этой целью Аргентинская Республика реализовала во второй половине 2023 года миссию «Белых касок», которая составила 15 тонн гуманитарной помощи для жертв гуманитарного кризиса. С другой стороны, мы подчеркиваем, что правительство Аргентинской Республики приветствует договоренность между Арменией и Азербайджаном о делимитации на основе Алма-Атинской декларации (1991 г.) и считает, что это не только фундаментальный шаг для установления мира в регионе Южного Кавказа, но и подчеркивает важность мирного разрешения конфликтов путем переговоров”, - сказал Рафаэль Энрике Гонсалес Алеман.

В заключение он выразил надежду, что в конечном итоге в наших странах воцарятся мир и процветание, что принесет достойное будущее, которого заслуживают наши народы.