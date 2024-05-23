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В Ереване торжественно отметили Национальный день Аргентины

В Ереване торжественно отметили Национальный день Аргентины

В Ереване торжественно отметили Национальный день Аргентины. В мероприятии приняли участие представители ведомств Армении, послы иностранных государств, деятели культуры.  

Как сообщает Арменпресс, Чрезвычайный и Полномочный посол Аргентины в Армении Рафаэль Энрике Гонсалес Алеман в своей приветственной речи отметил, что дипломатические отношения между Аргентиной и Арменией в последние десятилетия были теплыми и дружественными. Он особо подчеркнул, что армянская община Аргентины является самой крупной в Латинской Америке, около 120 тысяч человек. Первая волна армянских иммигрантов прибыла в Аргентину в 1892 году.

“Во время Первой мировой войны в Аргентине нашли убежище тысячи армянских беженцев, многие из которых пережили Геноцид армян, который был признан правительством моей страны. В 1920 году Аргентина признала независимость Армении, и между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

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После распада Советского Союза в 1991 году Армения восстановила свою независимость, а 17 января 1992 года Аргентина и Армения официально восстановили дипломатические отношения, после чего президенты, министры иностранных дел и другие официальные лица двух стран совершили официальные визиты, укрепив двусторонние связи. Из этих визитов стоит выделить участие президента Армении в инаугурации президента Хавьера Милея в декабре 2023 года и визит министра иностранных дел Армении в Буэнос-Айрес в марте этого года”, - отметил посол.

Он добавил, что в прошлом году впервые за более чем тридцать лет дипломатических отношений между нашими странами Армению посетила делегация, состоящая из членов парламентских групп дружбы обеих палат Национального конгресса Аргентины.

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“За эти три десятилетия Аргентина и Армения развили прочные и продуктивные отношения, основанные на взаимном сотрудничестве и уважении. С 1992 года Аргентина и Армения подписали множество соглашений в таких сферах, как базовое сотрудничество, инвестиции, торговля, наука и технологии, культура, образование, туризм и т.д. Хотя все они имеют для нас первостепенное значение, особо выделяются соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии и отмене визового режима для владельцев обычных паспортов”, - сказал дипломат.

Посол напомнил, что Аргентина входит в число основных стран-иностранных инвесторов в Армению, что доказывает силу объединяющих связей.

“Не могу не отметить, что Аргентина также стала свидетелем недавних болезненных событий, связанных с важной частью армян, поэтому хочу передать сочувствие аргентинского народа и правительства всем тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за в результате военных действий, произошедших во второй половине прошлого года. С этой целью Аргентинская Республика реализовала во второй половине 2023 года миссию «Белых касок», которая составила 15 тонн гуманитарной помощи для жертв гуманитарного кризиса. С другой стороны, мы подчеркиваем, что правительство Аргентинской Республики приветствует договоренность между Арменией и Азербайджаном о делимитации на основе Алма-Атинской декларации (1991 г.) и считает, что это не только фундаментальный шаг для установления мира в регионе Южного Кавказа, но и подчеркивает важность мирного разрешения конфликтов путем переговоров”, - сказал Рафаэль Энрике Гонсалес Алеман.

В заключение он выразил надежду, что в конечном итоге в наших странах воцарятся мир и процветание, что принесет достойное будущее, которого заслуживают наши народы.


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