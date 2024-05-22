Шант Саркисян и Мануэл Петросян одержали победы в 8-м туре шахматного турнира в Шардже

Шахматисты Армении продолжают выступления на международном шахматном турнире в Шардже.

Как передает “Арменпресс”, в 8-м туре 7-го международного турнира Sharjah Masters 2024 шахматисты Армении Шант Саркисян и Мануэл Петросян одержали победы, Айк Мартиросян потерпел поражение, Самвел Тер-Саакян завершил партию вничью.

По 4,5 очка имеют Шант Саркисян, Мануэл Петросян и Самвел Тер-Саакян. Лидерами турнира с 6 очками являются участники, выступающие под флагом Индии, США и ФИДЕ.

Международный турнир в Шардже проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров.