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Состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Словении

Состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Словении

В Ереване 21 мая прошли политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Словении. Армянскую делегацию представлял начальник департамента Европы МИД Армении Самвел Мкртчян, а делегацию Словении - начальник департамента Восточной Европы, Северного Кавказа и Центральной Азии МИД Словении Деян Владич. 

Стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления политического диалога между Арменией и Словенией. Были обсуждены возможности и перспективы реализации имеющегося потенциала в представляющих двусторонний интерес сферах.

В ходе консультаций собеседники коснулись взаимодействия в рамках международных организаций, а также вопросов, связанных с динамично развивающейся повесткой партнерства Армения-ЕС.

Были затронуты последние международные и региональные развития и их возможные последствия в контексте безопасности. Глава департамента Европы МИД Армении представил собеседнику позицию Республики Армения по урегулированию армяно-азербайджанских отношений, а также разработанный правительством Армении проект “Перекресток мира”.


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