ЕС и Молдова заключили соглашение о партнерстве в области безопасности

ЕС и Молдова во вторник подписали соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил в сети X глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Молдова стала первой страной, заключившей партнерское соглашение по безопасности и обороне с Европейским союзом. Такое партнерство повысит устойчивость этой страны. Это позволит вместе решать общие проблемы в области безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным, изучить новые области сотрудничества", - написал он.

Ранее СМИ сообщали, что Молдова и ЕС договорятся об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня". Отмечалось, что, согласно предложению ЕС, Молдова будет активнее обмениваться разведданными со странами Евросоюза, участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок. Новое соглашение направлено также на повышение уровня взаимодействия Молдовы и ЕС при противостоянии зарубежному вмешательству, терроризму и киберугрозам.