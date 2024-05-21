Армен Григорян встретился в Дохе с советником эмира Катара по национальной безопасности

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 21 мая встретился в Дохе с советником эмира Катара по национальной безопасности Мухаммедом бин Ахмед аль-Миснадом.

Стороны обсудили перспективы развития армяно-катарских отношений. Была подчеркнута важность сотрудничества в сфере безопасности.

На встрече были затронуты вопросы развития двусторонних экономических отношений и возможных инвестиционных программ.