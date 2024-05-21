Армен Григорян встретился в Дохе с советником эмира Катара по национальной безопасности
13:48, 21 Май 2024
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 21 мая встретился в Дохе с советником эмира Катара по национальной безопасности Мухаммедом бин Ахмед аль-Миснадом.
Стороны обсудили перспективы развития армяно-катарских отношений. Была подчеркнута важность сотрудничества в сфере безопасности.
На встрече были затронуты вопросы развития двусторонних экономических отношений и возможных инвестиционных программ.
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