В Белгородской области в результате удара беспилотника погибла 1 женщина

В Белгородской области России в результате удара беспилотника погибла 1 женщина. Как передает “Арменпресс”, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

“Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. К большому горю, есть погибшая - в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте”, - написал губернатор.

Гладков добавил, что все находившиеся в машине муж потерпевшей, а также отец и мать последней получили травмы разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские власти регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины приграничных регионов РФ. Зенитные комплексы РФ в основном отражают атаки противника.

17 мая Гладков сообщил о гибели женщины и ее 4-летнего ребенка в результате обстрела Белгородской области.

Власти Украины официально не комментируют атаки БПЛА на Белгородскую область.