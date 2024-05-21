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В Белгородской области в результате удара беспилотника погибла 1 женщина

В Белгородской области в результате удара беспилотника погибла 1 женщина

В Белгородской области России в результате удара беспилотника погибла 1 женщина. Как передает “Арменпресс, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. 

Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. К большому горю, есть погибшая - в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте”, - написал губернатор. 

Гладков добавил, что все находившиеся в машине муж потерпевшей, а также отец и мать последней получили травмы разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. 

Российские власти регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины приграничных регионов РФ. Зенитные комплексы РФ в основном отражают атаки противника. 

17 мая Гладков сообщил о гибели женщины и ее 4-летнего ребенка в результате обстрела Белгородской области. 

Власти Украины официально не комментируют атаки БПЛА на Белгородскую область.


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