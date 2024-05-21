Время в Ереване: 11:07,   22 Май 2024

Министр ИД Армении встретился с секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Министр ИД Армении встретился с секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился в Вене с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом. 

Как передает “Арменпресс, со ссылкой на сообщение МИД Армении, собеседники подчеркнули роль Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в обеспечении нераспространения и ядерного разоружения. 

“Армения, как сторонник нераспространения, привержена своим обязательствам по договору, и также придает важность продолжению и повышению эффективного сотрудничества, сформировавшегося с организацией по сегодняшний день”. 

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армении с ОДВЗЯИ, в частности, в контексте программ, реализуемых в направлении развития возможностей. 

Также были затронуты актуальные вызовы и региональные вопросы. 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Армения подписала 1 октября 1996 года, ратифицировала 12 июля 2006 года.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am