Министр ИД Армении встретился с секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился в Вене с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение МИД Армении, собеседники подчеркнули роль Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в обеспечении нераспространения и ядерного разоружения.

“Армения, как сторонник нераспространения, привержена своим обязательствам по договору, и также придает важность продолжению и повышению эффективного сотрудничества, сформировавшегося с организацией по сегодняшний день”.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армении с ОДВЗЯИ, в частности, в контексте программ, реализуемых в направлении развития возможностей.

Также были затронуты актуальные вызовы и региональные вопросы.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Армения подписала 1 октября 1996 года, ратифицировала 12 июля 2006 года.