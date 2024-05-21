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Международное агентство по атомной энергии поддерживает ядерную программу Армении: Рафаэль Гросси

Международное агентство по атомной энергии поддерживает ядерную программу Армении: Рафаэль Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддерживает ядерную программу Армении, в том числе в направлении повышения ядерной безопасности. Как передает “Арменпресс, об этом в своем микроблоге в X написал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, представляя результаты встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в рамках венской конференции по ядерной безопасности. 

“У меня была продуктивная встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в рамках CONS2024 (Конференция по ядерной безопасности: ред.). Международное агентство по атомной энергии поддерживает ядерную программу Армении, в том числе в направлении повышения ядерной безопасности. Мы также обсудили вопросы нераспространения, а также наше сотрудничество в рамках программы "Rays of Hope" (Лучи надежды) по улучшению лечения онкологии в Армении”, - написал Рафаэль Гросси.


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