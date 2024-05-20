Перечень наград Америабанка в сфере торгового финансирования пополнился четырьмя престижными наградами от ЕБРР и МФК

Америабанк удостоился четырех престижных наград от международных финансовых организаций в знак признания достижений в области торгового финансирования. На недавней церемонии награждения в рамках Программы содействия торговле Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вручил Америабанку награды «Сделка года 2023 – Экспорт», «Сделка года 2023 – Зеленая торговля в сфере возобновляемой энергетики» и отметил завершение Программы планирования климатических практик и переходного периода в Армении. ЕБРР отметил «выдающийся вклад Америабанка в содействие торговле в сфере зеленых технологий и последовательное содействие в переходе на зеленую экономику».

Ранее в мае Америабанк получил награду «Выдающийся банк-эмитент в рамках Глобальной программы торгового финансирования. Почетное упоминание. Кавказ» на встрече глобальных торговых партнеров в Барселоне, организованной Международной финансовой корпорацией (МФК) в рамках Глобальной программы торгового финансирования (GTFP). В мероприятии принимали участие более 300 представителей сферы международного торгового финансирования.

Сурен Кочарян, руководитель Центра торгового финансирования Америабанка, отметил: «Эти награды свидетельствуют о нашем растущем участии в операциях по международному торговому финансированию и о расширении наших партнерских связей в реализации инициатив по зеленому финансированию при поддержке международных финансовых организаций и банков-партнеров. Мы намерены продолжать активно вносить свой вклад в ресурсоэффективное и экологически устойчивое будущее Армении и благодарны нашим партнерам за содействие на этом пути».

Следует отметить, что услуги Америабанка в сфере торгового финансирования традиционно ориентированы на быстрорастущие отрасли экономики, включая ИТ, строительство, энергетику и производство, а также на содействие внешней торговле. По состоянию на конец 2023 г. портфель аккредитивов и гарантий Америабанка составил 73.1 млрд драмов РА, увеличившись вдвое по сравнению с предыдущим годом, а количество сделок выросло более чем на 60%; при этом портфель средств, привлеченных с целью торгового финансирования, превысил 26 млрд драмов РА.

Америабанк стал первым армянским банком, получившим статус подтверждающего банка в рамках Программы содействия торговле (TFP) ЕБРР в 2013 г. С 2022 г. Америабанк является первым и единственным армянским банком, имеющим статус подтверждающего банка в рамках Глобальной программы торгового финансирования МФК.

Америабанк является одним из ведущих финансово-технологических учреждений в Армении и играет важную роль в экономике страны. Объем активов Америабанка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am.

Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится быть надежным финансово-технологическим пространством, предоставляющим комплексные решения для улучшения качества жизни.

Америабанк регулируется Центральным банком РА.