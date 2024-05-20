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Россия и Украина сообщили об уничтожении БПЛА на своих территориях

Россия и Украина сообщили об уничтожении БПЛА на своих территориях

Ночью российские подразделения ПВО уничтожили семь беспилотников над Белгородской и Курской областями. Как передает “Арменпресс, об этом сообщило Минобороны России. 

«В течение прошлой ночи были пресечены очередные попытки киевского режима осуществить серию терактов на территории Российской Федерации с использованием беспилотников самолетного типа”, - говорится в сообщении. 

По данным Минобороны России, “дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено и задержано семь украинских беспилотников, пять из которых над территорией Белгородской области, два - над территорией Курской области”. 

А ВВС Украины сообщили, что ночью российские силы атаковали страну 29 ударными БПЛА “шахид”. Согласно заявлению ведомства, беспилотники-камикадзе были сбиты в небе над Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областями. 

Вооруженные силы Украины также сообщили, что ночью по Харьковской области была выпущена баллистическая ракета “Искандер-М”. 

В Харьковской области 20 мая объявлен Днем траура в память об 11 погибших в результате обстрела нескольких сел района.


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