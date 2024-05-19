Состояние подвергшегося покушению премьер-министра Словакии стабилизировалось

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, стабилизировалось.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил вице-премьер и глава Минобороны республики Роберт Калиняк, добавив, что положительный прогноз для здоровья премьер-министра теперь на шаг ближе.

"Премьер-министр вышел из состояния, которое напрямую угрожало его жизни, но его состояние по-прежнему тяжелое и ему необходима интенсивная медицинская помощь", - сказал он.

По словам вице-премьера, в ближайшее время переводить Фицо в другие больницы не планируется.

Ранее Роберт Калиняк сообщил, что премьер-министр Роберт Фицо после покушения все еще находится в отделении интенсивной терапии и его состояние тяжелое.

По данным пресс-службы правительства Словакии, врачам удалось стабилизировать его состояние. Жизни премьер-министра ничего не угрожает.

Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. Стрелявшего задержали на месте.

По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.

Стрелявшего задержали на месте. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами.

В МВД республики сообщили, что человек, стрелявший в премьер-министра Словакии, действовал один, участвовал в антиправительственных демонстрациях, но не был связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина не согласен с действиями Кабмина страны.