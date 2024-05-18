В результате израильской военной операции в Газе за сутки погибли 83 человека
15:12, 18 Май 2024
Более 80 палестинцев погибли за последние 24 часа в секторе Газа в результате израильских обстрелов и бомбардировок.
Как передает Арменпресс ТАСС, такие данные привело Министерство здравоохранения Газы.
"За минувшие сутки число жертв агрессии израильских сил в секторе составило 83", - указал Минздрав. За истекший день, по сведениям ведомства, ранения получили более 100 арабов, проживающих в Газе.
По данным министерства, всего с начала военной операции Израиля в секторе было убито 35 386 человек, ранения получили 79 366 палестинцев.
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