Оппозиция Молдовы готовится выдвинуть единого кандидата на президентские выборы

Оппозиция Молдавии дорабатывает стратегию участия в президентских выборах с единым кандидатом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил депутат парламента, член оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.

В конце декабря 2023 года лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политических сил.

"Объединенная молдавская оппозиция дорабатывает свою стратегию участия в президентских выборах. Нужно исключить или иметь адекватный ответ на риск снятия единого кандидата с выборов", - написал Боля в своем Telegram-канале.

По его словам, оппозиции нужен кандидат, которого весь народ будет готов выбрать в президенты сразу с первого тура.

Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября.

Президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. Она предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. По предложению Санду, президентские выборы и референдум должны пройти в один и тот же день. Для этого депутаты внесли соответствующие изменения в избирательное законодательство. Ранее депутаты подтвердили дату референдума, который также состоится 20 октября.