В Музее истории Армении представлена эксклюзивная коллекция из Ани 

В Музее истории Армении состоялась официальная церемония повторного открытия залов постоянной экспозиции «Всемирно известная столица Багратуни (Багратидов)» и «Армения в 10-14 веках». В рамках выставки было представлено около 350 объектов из Ани и Двина, а также памятники из Мегри, Агарцина, Нораванка, Гарни, Ованаванка и Кечариса.

В беседе с Арменпресс директор Музея истории Армении Давид Погосян отметил, что после долгой паузы снова есть возможность представить публике одну из важных частей постоянной экспозиции Музея истории Армении, одну из составных частей нашего культурного наследия.

«Еще в начале прошлого века в Ани были проведены масштабные археологические исследования, в результате которых там было создано три музея. Вместе они назывались «Древности Ани». В этом году исполняется 120 лет со дня создания уникального музея. Так получилось, что это совпало с открытие нашей экспозиции. К юбилею мы постарались включить в нашу экспозицию интересную подборку уникальных экземпляров, сохранившихся из музея, а также около четырехсот предметов периода X-XIV веков.

Эти разделы выставки были открыты заново, здесь были использованы документальные, новые анимационные и графические реконструкции, благодаря чему появилась возможность по-новому представить публике дошедшее до нас великое наследие. Здесь много уникальных предметов, которые имеют интересный контекст и наверняка понравятся нашим посетителям, что делает музей одним из их любимых мест для посещения.

Наша выставка совпала с еще одной интересной и важной инициативой. В эти дни большой зал Дворца дожей в Венеции посвящен Армении. Там также выставлено много экспонатов из Ани. Около тридцати предметов из самого исторического музея выставлены в вышеупомянутом зале и являются частью большой выставки, посвященной 700-летию со дня смерти Марко Поло. В частности, там представлены одна из книг, раскопанных в Ани, кадильницы, великолепные образцы керамики. Они рассказывают о культурном наследии Армении и Киликийского королевства, делая нашу страну более презентабельной в глазах международного сообщества», - сказал Погосян.

Погосян добавил, что они начали издавать каталоги постоянных выставок. Первая часть про древнюю эпоху уже опубликована в этом году. Также есть изданный каталог по Ани, который можно приобрести в сувенирном киоске Музея. Можно по-новому взглянуть на культурное наследие X-XIV веков.