Министр образования, науки, культуры и спорта Армении встретилась с министром культуры и туризма Турции

В Ашхабаде в рамках Международной конференции министров культуры 17 мая состоялась встреча министра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанны Андреасян с министром культуры и туризма Турецкой Республики Мехметом Нури Эрсоя.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МНОКС, в рамках полного урегулирования отношений между Арменией и Турцией, в числе других вопросов, министры подчеркнули вклад культурного сотрудничества. Министры также обменялись мнениями по вопросу восстановления исторического моста Ани.