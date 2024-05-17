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Спикер Парламента Армении в Университете Женевы ответил на вопросы студентов

Спикер Парламента Армении в Университете Женевы ответил на вопросы студентов

Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян по приглашению бывшего президента Швейцарской Конфедерации Мишлин Кальми-Рей встретился со студентами Университета Женевы. 

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение НС РА, Ален Симонян ответил на вопросы студентов о внутренней и внешней политике, межпарламентских и межгосударственных переговорах, демократии, конфликтах в мире, региональной безопасности и др. 

На встрече присутствовали и несколько студентов из Армении.


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