Спикер Парламента Армении в Университете Женевы ответил на вопросы студентов
16:51, 17 Май 2024
Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян по приглашению бывшего президента Швейцарской Конфедерации Мишлин Кальми-Рей встретился со студентами Университета Женевы.
Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение НС РА, Ален Симонян ответил на вопросы студентов о внутренней и внешней политике, межпарламентских и межгосударственных переговорах, демократии, конфликтах в мире, региональной безопасности и др.
На встрече присутствовали и несколько студентов из Армении.
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