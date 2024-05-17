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ВС США начали доставку гуманитарной помощи в сектор Газа по временному пирсу

ВС США начали доставку гуманитарной помощи в сектор Газа по временному пирсу

Грузовые автомобили начали доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, используя временный пирс, построенный Соединенными Штатами. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). 

“Сегодня, примерно в 9 утра по местному времени грузовики с гуманитарной помощью начали двигаться по временному пирсу в Газе. Ни один военнослужащий США не сходил на территорию (анклава)”, - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X. 

Командование пояснило, что организованный “морской коридор” используется исключительно в гуманитарных целях для доставки помощи ряду стран и организаций. 

Пентагон ранее сообщал, что американские войска начали строительство временного пирса, который будет расположен в нескольких километрах от северного побережья Газы. Согласно плану, гуманитарная помощь сначала будет загружаться на корабли на Кипре, затем доставляться в порт. Помощь переместят на вспомогательные суда и доставят до специально созданного причала. Оттуда гуманитарная помощь будет поступать жителям Газы на грузовиках.


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