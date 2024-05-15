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Евросоюз призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе

Евросоюз призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе

ЕС призывает Израиль воздержаться от дальнейшего обострения и без того тяжелой гуманитарной ситуации в Газе и вновь открыть контрольно-пропускной пункт в Рафахе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Euronews, об этом говорится в заявлении верховного представителя блока по иностранным делам. Число беженцев из Рафаха превысило 450 тысяч, сообщает ООН.

Европейский союз призывает Израиль "немедленно прекратить военную операцию в Рафахе", говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"Более миллиона мирных жителей укрываются в Рафахе и его окрестностях, и им было приказано эвакуироваться в районы, которые, по мнению ООН, не могут считаться безопасными", - отмечается в тексте.

В день аль-Накба, который палестинцы отмечают 15 мая, Брюссель обращается с призывом к израильскому руководству и лидерам ХАМАС активизировать усилия по достижению прекращения огня и безоговорочного освобождения заложников.

Как сообщили в ЦАХАЛ, подразделения армии Израиля завершили операцию в районе Зейтуна, сосредоточив основные усилия на Рафахе. 

ХАМАС продолжает оказывать сопротивление, боевики выпустили несколько ракет по южным израильским городам. 

Арабские СМИ сообщают, что за последние сутки в результате израильских ударов погибли более 80 палестинцев. По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, общее число жертв с октября прошлого года превысило 35 тысяч.


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