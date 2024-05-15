Канцлер Германии осудил покушение на премьер-министра Словакии

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение на премьера Словакии Роберта Фицо и заявил, что насилию не должно быть места в европейской политике.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу.

"Я глубоко потрясен известием о подлом покушении на премьер-министра Словакии Фицо. Насилию не должно быть места в европейской политике. В эти часы я думаю о Роберте Фицо, его семье и гражданах Словакии", - написал канцлер на своей странице в соцсети X.

Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание - Pluska, сообщает, что состояние премьера Словакии после покушения очень серьезное.