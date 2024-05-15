Реформы образования, институциональное развитие, реализация повестки мира: Пашинян на открытии ежегодного собрания ЕБРР

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на церемонии открытия ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемая госпожа президент ЕБРР, уважаемые главы делегаций, уважаемые присутствующие,

Приветствую проведение ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Республике Армения. Для нас большая честь принимать эту авторитетную европейскую структуру, членом которой является Армения и партнерство с которой мы высоко ценим.

В последние годы экономика Республики Армения пережила большой подъем. После Народной ненасильственной бархатной революции 2018 года экономика Армении выросла почти на 30%. Доходы государственного бюджета увеличились более чем на 91%, создано около 200 тысяч рабочих мест, что означает увеличение общего количества рабочих мест примерно на 37%. Средняя номинальная заработная плата выросла примерно на 87% по сравнению с 2017 годом, ВВП на душу населения увеличился почти вдвое. И нужно учесть, что за это время мы также пережили пандемию Covid, 44-дневную войну, гуманитарный кризис и депортацию более 100 тысяч армян из Нагорного Карабаха, оккупацию более 200 квадратных километров суверенных территорий Республики Армения, внутриполитическую и региональную эскалацию. Но благодаря вышеупомянутым экономическим показателям мы смогли противостоять всем упомянутым вызовам. Должен, однако, констатировать, что упомянутые экономические показатели были зафиксированы именно благодаря изменениям, которые принесла Народная ненасильственная бархатная революция 2018 года, и неотклонению правительства от курса демократических реформ.

Именно после революции все бизнесмены получили возможность свободно и без ограничений вести экономическую деятельность в Армении. До этого наиболее прибыльные отрасли экономики в Республике Армения фактически теневым образом квотировались, импорт и экспорт многих продуктов был невозможен без разрешения политических властей.

С 2018 года эти явления искоренены в Армении, и теперь в нашей стране получать прибыль могут все те люди, которые обладают необходимыми навыками, способностями и желанием. Именно благодаря этим людям развилась экономика, увеличились доходы государственного бюджета, и эти люди являются локомотивом развития нашей страны.

На экономический рост, конечно, влияют различные факторы. Но в Армении, по большому счету, темпы экономического роста прямо пропорциональны процессу демократических реформ. Мы существенно сократили тень, мы ведем неустанную борьбу с коррупцией. В Глобальном индексе восприятия коррупции организации “Transparency International” Республика Армения с 2018 года улучшила свои позиции на 45 пунктов, поднявшись со 107-го места на 62-е.

Уважаемые присутствующие,

В результате всех этих развитий потенциал экономики Армении значительно увеличился, и реализация этого потенциала является новым вызовом для нашей страны, поскольку правильная реализация этого потенциала имеет первостепенное значение с точки зрения будущего развития нашей страны. Для того чтобы решить эту проблему, мы представляем себе три ключевых шага, которые нужно воплотить в жизнь: реформы в сфере образования, развитие институционального потенциала, реализация повестки мира.

В сфере образования мы находимся на самой активной стадии улучшения содержания и физической инфраструктуры. Мы приняли новые стандарты дошкольного образования и общего образования, приступили к аттестации учителей, одна из ключевых целей которой – удвоение заработной платы учителей за счет проверки их квалификации.

Также для того чтобы обеспечить доступность образования на всей территории республики, мы инициировали строительство 500 детских садов и 300 школ, и кстати, на пути реализации этого проекта мы часто ощущаем пробелы институционального потенциала в сфере образования, в государственном и частном секторах. В любом случае, достоин внимания тот факт, что бюджетное финансирование сферы образования в 2024 году по сравнению с 2017 годом увеличилось более чем в два раза, а точнее, на 119%.

Финансирование науки по сравнению с 2017 годом выросло на 147%, и здесь идут также процессы увеличения зарплат ученым, иногда в три раза.

В этом контексте мы придаем особое значение реформам профессионального образования и обучения, а также высшего образования. Мы находимся в активной стадии обсуждения проекта “Академический городок”. Идея заключается в следующем: построить с нуля Академический городок, который станет вузовским и IT-центром страны, а также излюбленным местом интеллектуального времяпровождения. Хочу обратить внимание инвесторов на этот проект, подготовка генерального плана которого будет завершена в ближайшее время.

Реформы в сфере образования являются для нас ключевыми, поскольку новое качество образования необходимо с точки зрения обеспечения дальнейшего прогресса нашей страны. Образование также является инструментом обеспечения демократии, антикоррупционной практики и наращивания институционального потенциала. В конце концов, работу над всеми этими повестками делают люди, и чем больше будет высококвалифицированных специалистов, тем легче реализовать любые, даже самые амбициозные проекты.

Но идея заключается не только в том, что следующее поколение будет иметь гораздо более высокий уровень образования и будет более конкурентоспособным на глобальном и местном рынке труда и, таким образом, сделает нашу экономику более конкурентоспособной. Задача в том, что в ходе реформы сферы образования мы тоже учимся, и в целом наша стратегическая концепция сферы образования – сделать образование процессом всей жизни и государственной идеологией. Как я уже сказал, на пути реализации повестки реформ и развития мы очень часто ощущаем пробелы в нашей системе образования, в нашем устоявшемся отношении к образованию как в государственном, так и в частном секторе.

Частный сектор сегодня также нуждается в высококвалифицированных специалистах, и зачастую это необходимо для снижения издержек производства, выхода на новые рынки, развития стандартов производства и работы. Конечно, правительство осуществляет программы, направленные на все это, но и наш потенциал реализации и улучшения этих программ тоже нуждается в совершенствовании. А развитие невозможно без образования, без обучения.

Никакие творческие изменения невозможны без обучения. Я уже сказал о повестке мира, но невозможно жить мирно без обучения, потому что некоторые страны нашего региона, например, Армения и Азербайджан, не имеют опыта и знаний мирного сосуществования. С первых дней независимости они находятся в конфликте, и помимо политических переговоров и принципов мира, есть важная предпосылка: научиться жить мирно, а это чрезвычайно трудный процесс, потому что, повторяю, ни мы, ни Азербайджан не знаем, что это такое, как это выглядит: в случае с Азербайджаном мирное сосуществование с Арменией, а в случае с Арменией – мирное сосуществование с Азербайджаном, является незнакомым явлением.

А то, чего ты не знаешь, порождает неопределенности, опасения, напряженность, которые ты понятным образом формулируешь и воспринимаешь исходя из своего исторического опыта, а исторический опыт говорит, что это невозможно.

Вот тут-то и возникает необходимость обучения, поскольку исторический опыт человечества должен был подсказать и убедить человечество в том, что полететь в космос невозможно. И это действительно было невозможно до тех пор, пока человечество не начало учиться летать в космос, а сейчас полетом в космос никого не удивишь.

А это произошло после того, как человечество научилось формировать инструменты, делающие возможным то, что раньше казалось невозможным. Во время этого обучения на кострах были сожжены люди, но земной шар от этого не переставал вращаться, а процесс обучения не прекратился.

В случае с Арменией и Азербайджаном нам тоже нужны инструменты, чтобы научиться жить мирно. Одним из таких инструментов является предложенный правительством проект “Перекресток мира”. Этот проект касается не только Армении и Азербайджана, но если посмотреть на него в этом контексте, то одним из важных пунктов является то, что Армения и Азербайджан открывают автомобильные и железные дороги, трубопроводы, линии электропередачи, кабели через территории друг друга на основе уважения территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции друг друга на принципах паритетности и взаимности. Эти принципы открытия региональных коммуникаций были согласованы 15 июля 2023 года в Брюсселе на встрече между президентом Азербайджана, мной и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и были опубликованы последним.

А 6 октября 2022 года в Праге Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Эта декларация была подписана 12 республиками бывшего Советского Союза, чтобы зафиксировать, что, во-первых, Советский Союз перестает существовать, и существующие на этот момент административные границы между советскими республиками становятся государственными границами, поскольку советские республики становятся независимыми государствами.

И вот, 6 октября 2022 года, в Праге при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля Армения и Азербайджан договорились, что Алма-Атинская декларация должна стать основой делимитации между двумя странами.

Процесс делимитации между Арменией и Азербайджаном начался в эти дни и должен стать одним из инструментов, который научит Армению и Азербайджан жить мирно.

Уважаемая президент ЕБРР, уважаемые главы делегаций, уважаемые присутствующие,

Благодарю вас за внимание и желаю успехов ежегодному собранию Европейского банка реконструкции и развития”.

На конференции также выступила президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.