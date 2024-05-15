Генпрокурор Армении приняла новоназначенного руководителя офиса Совета Европы в Армении

Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян сегодня приняла делегацию во главе с руководителем офиса Совета Европы в Армении Максимом Лонганге (Maxime Longangué).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры Армении, Анна Вардапетян поздравила Максима Лонганге со вступлением в должность руководителя офиса Совета Европы в Армении и отметила, что встреча является хорошей возможностью подчеркнуть эффективность сотрудничества между прокуратурой Армении и офисом Совета Европы в Армении и обсудить будущие направления развития сотрудничества.

Генпрокурор коснулась конференции высокого уровня на тему “Укрепление эффективности международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью”, состоявшейся в Ереване 26-27 апреля 2024 года, и поблагодарил партнеров за организацию конференции на высоком уровне.

Глава офиса СЕ в Армении Максим Лонганге высоко оценил успех конференции и расширение географии участия в результате укрепления сотрудничества с генпрокуратурой и обсудил с генеральным прокурором возможности поддержки развития профессиональных способностей прокуроров посредством постоянного обучения по темам конфискации имущества незаконного происхождения и борьбы с коррупцией, а также другие направления взаимодействия.