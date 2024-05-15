Азиатские индексы - 15-05-24
ТОКИО, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.08% и составил 38385.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2730.88 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.82% и составил 3119.90 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 19073.71 пункта.
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