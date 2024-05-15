Госсекретарь США анонсировал выделение Украине дополнительно $2 млрд на военные нужды

США намерены выделить Украине дополнительно $2 млрд военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Я хотел бы добавить, что мы предоставим [Украине] дополнительно $2 млрд через новый фонд оборонной промышленности", - сказал он.

По его словам, средства фонда будут поделены на три части: первая пойдет на предоставление Киеву вооружений "в кратчайшие сроки", вторая будет направлена на восстановление и модернизацию украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), а третья - на приобретение военной техники у других стран.

Он добавил, что новый фонд США для помощи Украине обеспечит как закупки Киевом оружия у других стран, так и развитие ВПК самой Украины.