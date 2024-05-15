Кулеба обсудил с Блинкеном ситуацию в Харьковской области и Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Харьковская область и подконтрольная Украине часть Донбасса были в центре внимания во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Блинкен прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом накануне. В обществе Кулебы он отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.

"Сегодня, когда мы говорили, почти в каждом вопросе в центре внимания была Харьковская и Донецкая области, наиболее сложные участки фронта", - сказал Кулеба на совместном с Блинкеном брифинге.

По его словам, ключевым вопросом в разговоре были не только объем военной помощи, но и скорость поставок оружия и боеприпасов. "Все должно происходить быстро, чтобы мы могли сорвать наступательные планы РФ", - отметил Кулеба. При этом он утверждает, что уровень коррупции на Украине не соответствует оценкам. По его мнению, если бы этот уровень был на самом деле высок, западные страны не давали бы Киеву столько помощи.