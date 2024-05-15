В Астане рассмотрены вопросы армяно-казахстанского межпарламентского взаимодействия

Состоялась встреча Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения Армена Гевондяна с руководителем казахстанской части депутатской Группы дружбы «Армения-Казахстан» от Сената парламента Республики Казахстан, председателем комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Нурторе Жусипом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Казахстане, в ходе встречи, в которой приняли участие также и ряд членов Группы дружбы от верхней палаты парламента Казахстана, проведён обмен мнениями по вопросу парламентского содействия дальнейшему развитию армяно-казахстанского межгосударственного взаимодействия, с акцентом на реализацию высоких договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося 15 апреля 2024 года официального визита президента Республики Казахстан К.Токаева в Республику Армения. В этом контексте констатирована востребованность последовательного продвижения сотрудничества законодательных органов Армении и Казахстана, как на двусторонней основе, так и в рамках профильных межпарламентских структур.

Рассмотрен ход подготовки очередного заседания межпарламентской Группы дружбы «Армения-Казахстан», а также график двусторонних контактов и визитов.