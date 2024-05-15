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Мария Захарова прояснила вопрос вывода российских пограничников из Армении

Мария Захарова прояснила вопрос вывода российских пограничников из Армении

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что предположение о том, что российская сторона якобы предложила полностью вывести своих пограничников с территории Армении, не соответствует действительности. 

Как передает корреспондент “Арменпресс”, Захарова заявила об этом на еженедельном брифинге. 

“Есть много спекуляций по поводу встречи лидеров Армении и России 8 мая”, - сказала Мария Захарова. 

Официальный представитель МИД России пояснила, что во время встречи лидеров Армении и России по просьбе армянской стороны обсуждался только вывод российских пограничников из ряда регионов, граничащих с Арменией и Азербайджаном. 

8 мая глава парламентской фракции “Гражданский договор” Айк Конджорян заявил, что после 44-дневной войны КПП российских пограничников, расположенные в ряде регионов Армении на границе с Азербайджаном, прекратят свою деятельность и будут выведены. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что вывод российских военных и пограничников из ряда регионов Армении был согласован на встрече лидеров Армении и России 8 мая в Москве. Песков также отметил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники продолжат нести службу в Армении на границах с Ираном и Турцией. 14 мая глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников также затронул эту тему.


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