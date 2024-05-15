Армения и Словакия обсуждают вопросы военно-технического сотрудничества
14:27, 15 Май 2024
Делегация Министерства обороны Республики Армения во главе с заместителем министра обороны Кареном Брутяном по приглашению Министерства обороны Словакии приняла участие в оборонной выставке IDEB-2024 в Братиславе.
Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Министерства обороны Армении, в рамках мероприятия состоялись встречи с вице-премьером Словакии, министром обороны Робертом Калиняком, генеральным директором Агентства по развитию инвестиций и торговли Министерства экономики Словакии и с представителями компаний военно-промышленного комплекса.
Были обсуждены вопросы военно-технического и военно-технологического сотрудничества Армения-Словакия. Достигнут ряд договоренностей.
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