Армения и Словакия обсуждают вопросы военно-технического сотрудничества

Делегация Министерства обороны Республики Армения во главе с заместителем министра обороны Кареном Брутяном по приглашению Министерства обороны Словакии приняла участие в оборонной выставке IDEB-2024 в Братиславе.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Министерства обороны Армении, в рамках мероприятия состоялись встречи с вице-премьером Словакии, министром обороны Робертом Калиняком, генеральным директором Агентства по развитию инвестиций и торговли Министерства экономики Словакии и с представителями компаний военно-промышленного комплекса.

Были обсуждены вопросы военно-технического и военно-технологического сотрудничества Армения-Словакия. Достигнут ряд договоренностей.