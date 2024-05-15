Москва приветствует переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, проведенные в Алматы

Россия приветствует переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору, состоявшиеся 10-11 мая в Алматы, Казахстан.

Как передает “Арменпресс”, об этом в интервью News.ru заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

“Приветствуем проведение 10 и 11 мая в Алма-Ате переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по мирному договору. Сделан еще один шаг к достижению надежного и долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Всецело поддерживаем усилия Астаны на этом направлении. Если обратиться к истории, то Казахстан внес существенный вклад в разработку и принятие в сентябре 1991 г. Железноводской декларации - одной из первых серьезных попыток прекратить военное противостояние в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Важно, что контакты в Алма-Ате идут в русле комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., определивших «дорожную карту» нормализации отношений между Баку и Ереваном”, - сказал Галузин.

Говоря о разблокировании транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, Галузин обратил внимание на то, что Россия не использует введенный президентом Азербайджана термин “зангезурский коридор”. “Россия выступает не за создание какого-то одного конкретного маршрута, а за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Именно этим занимается созданная в 2021 г. по решению лидеров России, Азербайджана и Армении Трехсторонняя рабочая группа (ТРГ) под совместным председательством вице-премьеров трех стран”, - отметил Галузин.

По его словам, трехсторонняя рабочая группа провела ритмичную работу и смогла добиться значительных результатов. По словам заместителя министра иностранных дел России, в июне 2023 года было достигнуто общее понимание по вопросу восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Он добавил, что стороны практически достигли системной и сбалансированной договоренности.

Галузин сказал, что этот процесс застопорился, но не по вине России. По его словам, Ереван также принял решение заморозить взаимодействие на уровне трехсторонней рабочей группы.

10-11 мая в Алматы, Казахстан, состоялись переговоры министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.

Министры приветствовали прогресс в вопросе делимитации границы и договоренности, достигнутые в этом направлении.

Министры и их делегации продолжили обсуждения проекта двустороннего соглашения “Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном”.

Министры встречались и приватно и в двустороннем формате с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Министр Мирзоян выразил благодарность казахстанской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном.