Палата представителей Уругвая единогласно проголосовала за законопроект, объявляющий 24 апреля Днем памяти жертв Геноцид
14 мая Палата представителей Уругвая единогласно (74 голоса из 74 присутствующих депутатов) проголосовала за законопроект, объявляющий 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян. Законопроект обязывает все государственные теле- и радиоканалы ежегодно 24 апреля освещать тему Геноцида армян.
Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает DiarioArmenia.
Отмечается, что данная инициатива была одобрена Сенатом 7 мая, поэтому, если со стороны исполнительной власти не будет замечаний, она будет обнародована как закон уже в ближайшие дни.
Проект представили национальные представители Назми Камарго (Кабилдо Аберто), Мария Евгения Росельо (партия Колорадо), Хуан Мартин Родригес (Национальная партия) и Микаэла Мельгар (Фронт Амплио).
Депутаты Педро Хисдонян, Карлос Варела, Рафаэль Менендес, Иван Посада, Мария Евгения Росселло, Фелипе Альгорта, Уго Камара, Убальдо Айта и Хуан Мартин Родригес приняли участие в парламентских дебатах в пользу проекта.
В ходе своих выступлений некоторые из них осудили отказ Турции признать геноцид и подчеркнули, что безнаказанность подпитывает и преступления Азербайджана против народа Армении и Нагорного Карабаха в последние годы, включая уничтожение армянского культурного наследия.
Одобренный обеими палатами проект основан на инициативе доктора Густаво Ванескагяна из Евангелической церкви, которая после обнародования получила поддержку различных институтов армянской общины, в том числе и Армянского совета Уругвая.
7 мая Палата сенаторов Уругвая единогласно проголосовала за законопроект об объявлении 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян.
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