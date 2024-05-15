Путин утвердил новый состав правительства РФ

Президент России Владимир Путин назначил новых министров и вице-премьеров. Уже опубликованы соответствующие указы главы государства. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Впервые правительство России было сформировано по новому порядку, согласно поправкам в Конституцию 2020 года. Все кандидатуры предварительно были обсуждены и одобрены в парламенте. Путин назначил всех кандидатов, одобренных Госдумой или Советом Федерации.

Помимо главы, в составе правительства 10 вице-премьеров и 21 министр. Количество и названия министерств не изменились. Пять министров подчиняются непосредственно президенту. Это главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Деятельность остальных курирует председатель правительства.

Путин также переназначил руководителей федеральных служб, что ранее обсуждалось в Совете Федерации.

Состав правительства поменялся примерно на 13%, если рассматривать не по должностям, а по именам. Кабмин покинули Виктория Абрамченко, курировавшая охрану окружающей среды и агропромышленный комплекс на посту вице-премьера, и Сергей Шойгу, перешедший из Минобороны в Совет безопасности.

В правительстве осталось еще несколько человек, но на других должностях. Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев статус министра поменяли на должности вице-премьеров. Министром обороны стал Андрей Белоусов, занимавший пост первого вице-премьера.

Главы министерств иностранных дел, финансов и экономического развития сохранили свои прежние должности, это - Сергей Лавров, Антон Силуанов и Максим Решетников.