Делегация, возглавляемая мэром Еревана, выехала в Париж
10:21, 15 Май 2024
Официальная делегация во главе с мэром Еревана Тиграном Авиняном с 15 по 19 мая будет находиться в городе партнере Еревана Париже. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает мэрии столицы.
В ходе визита мэр Еревана проведет встречи с коллегой в Париже Анн Идальго и председателем Совета региона Иль-де-Франс Валери Пекрес.
Члены делегации также посетят ряд построек городского и областного значения.
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