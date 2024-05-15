Делегация, возглавляемая мэром Еревана, выехала в Париж

Официальная делегация во главе с мэром Еревана Тиграном Авиняном с 15 по 19 мая будет находиться в городе партнере Еревана Париже. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает мэрии столицы.

В ходе визита мэр Еревана проведет встречи с коллегой в Париже Анн Идальго и председателем Совета региона Иль-де-Франс Валери Пекрес.

Члены делегации также посетят ряд построек городского и областного значения.