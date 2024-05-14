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Президент Франции анонсировал поставки оружия Украине в ближайшие дни

Президент Франции анонсировал поставки оружия Украине в ближайшие дни

Франция в ближайшие дни и недели осуществит ряд поставок вооружений Украине, о чем президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским.

"Президент республики подтвердил решимость Франции совместно с ее партнерами оказывать всю необходимую помощь Украине в долгосрочной перспективе, чтобы добиться поражения России. Он также в деталях рассказал о военных поставках для поддержки Украины, которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в коммюнике на сайте Елисейского дворца.

Макрон также подчеркнул "заинтересованность в олимпийском перемирии, с тем чтобы были предприняты все полезные дипломатические инициативы, чтобы начать переговоры в рамках соблюдения международного права и законных иниересов Украины", говорится в тексте релиза.

Ранее Макрон заявлял, что Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины.


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