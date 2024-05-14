В Женеве намечена встреча председателя Национального собрания Армении и председателя Милли Меджлиса Азербайджана

Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном, 15-18 мая с рабочим визитом посетит Женеву для участия в заседании комиссии по подготовке 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает НС РА. В рамках визита 16 мая запланирована встреча Алена Симоняна и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой.