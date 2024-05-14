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Премьер-министр Дании приняла приглашение Никола Пашиняна посетить Армению

Премьер-министр Дании приняла приглашение Никола Пашиняна посетить Армению

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Королевстве Дания, встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. 

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, лидеры стран обсудили вопросы многосекторального сотрудничества Армения-Дания. 

Метте Фредериксен приветствовала визит премьер-министра Армении в Копенгаген и подчеркнула готовность возглавляемого ею правительства развивать и расширять сотрудничество с Арменией. 

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за теплый прием и подчеркнул важность последовательных шагов по развитию отношений. 

Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки, представляющих взаимный интерес. Также была отмечена важность сотрудничества на многосторонних платформах. 

Никол Пашинян представил Метте Фредериксен мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа. В контексте разблокирования региональных коммуникаций премьер-министр представил проект правительства Армении “Перекресток мира”. 

Были обсуждены и вопросы сотрудничества Армения-Европейский союз. 

Никол Пашинян пригласил премьер-министра Дании Метте Фредериксен посетить Армению с официальным визитом.


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