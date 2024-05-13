Глава минобороны Израиля выразил решимость достичь всех целей войны в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого он выразил решимость Израиля достичь всех заявленных целей войны в секторе Газа, стороны также обсудили продолжающуюся операцию израильской армии (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге сектора Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Израиля.

"Министр Галант обсудил ситуацию в секторе Газа, в том числе операции ЦАХАЛ в местах сосредоточения террористов по всему анклаву, а также … операцию в районе Рафаха против оставшихся батальонов (палестинского движения - ред.) ХАМАС ... Галант подчеркнул готовность Государства Израиль продолжать действовать для достижения целей войны - освобождения 132 заложников, удерживаемых террористами ХАМАС, и уничтожения ХАМАС как военной и политической силы", - говорится в сообщении.

Галант также выразил признательность госсекретарю Блинкену за постоянную поддержку, оказываемую администрацией США для обеспечения безопасности Израиля.