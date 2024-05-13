Суд приговорил экс-министра нацэкономики Казахстана Бишимбаева к 24 годам

Суд в Казахстане приговорил к 24 годам колонии экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева за убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, это следует из трансляции заседания на официальном YouTube-канале Верховного суда республики.

"Суд приговорил признать подсудимого Куандыка Бишимбаева виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК ("Истязание" — ред.) и п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК ( "Убийство" — Прим. ред.). И назначить наказание по п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК семь лет лишения свободы. По п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК — 20 лет лишения свободы. По статье 58 УК РК путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Бишимбаеву назначили 24 года лишения свободы", — зачитала приговор судья Айжан Кульбаева.

Также суд приговорил двоюродного брата Бишимбаева — Бахтжана Байжанова — к четырем годам тюрьмы за укрывательство особо тяжкого преступления.

Решение о виновности подсудимых приняли присяжные заседатели. Дело расcматривал Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

Судебный процесс на протяжении полутора месяцев велся в открытом режиме, все желающие имели возможность беспрепятственно наблюдать за онлайн-трансляцией из зала суда. Также Бишимбаев воспользовался своим правом и ходатайствовал, чтобы его дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Трагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон. Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.

В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.