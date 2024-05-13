Премьер-министру представлен отчет о деятельности Офиса представителя по международным правовым вопросам за 2023 год

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна обсужден отчет о деятельности Офиса представителя по международным правовым вопросам аппарата премьер-министра за 2023 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, руководитель Офиса Егише Киракосян доложил о сравнительном анализе коммуницированных со стороны ЕСПЧ жалоб правительству Республики Армения и проделанной работе, а также сравнительном анализе коммуницированных по статьям Европейской конвенции о защите прав человека жалоб за 2022-2023 гг. Были также представлены подробности о порядке формирования позиции правительства Республики Армения в связи с коммуницированными жалобами.

В контексте исполнения постановлений и решений было отмечено, что были реализованы общие и индивидуальные меры, направленные на выполнение постановлений/решений ЕСПЧ, налажено сотрудничество с внутригосударственными заинтересованными органами в целях решения зафиксированных проблем, представлена ​​информация в Комитет министров Совета Европы, проведена работа по повышению осведомленности о постановлениях/решениях ЕСПЧ. Было отмечено, что в рамках нарушений, зафиксированных решениями ЕСПЧ, контролируемыми Комитетом министров СЕ, есть дела, контролируемые по строгой процедуре, и дела, контролируемые по стандартной процедуре.

Премьер-министру было доложено, что за отчетный период был опубликован первый бюллетень прецедентной практики ЕСПЧ, включающий краткое изложение наиболее важных дел ЕСПЧ за 2018-2020 годы. Также был напечатан второй бюллетень о прецедентном праве ЕСПЧ. Согласно отчету, продолжаются исследования и подготовка третьего бюллетеня, который будет посвящен повторным открытиям на основании постановления или решения ЕСПЧ на внутригосударственном уровне и их практическим особенностям.

В рамках совершенствования законодательства и международного сотрудничества Офис предоставил правовые позиции по 73 проектам правовых актов и представил соответствующие предложения, разработал 4 проекта правовых актов, которые приняты в установленном порядке, организовал и провел 5 учебных курсов (СЕ, ЕС, ООН).

Состоялся обмен мнениями по отдельным пунктам отчета, были представлены наблюдения и предложения по проделанной работе и предстоящим шагам.

Никол Пашинян поинтересовался, существует ли механизм, с помощью которого в результате решений и постановлений ЕСПЧ исключается повторение проблем в Республике Армения в будущем. В ответ Егише Киракосян отметил, что межведомственная комиссия является именно этим форматом и лучшим механизмом в этом плане. Вице-премьер Мгер Григорян, в свою очередь, добавил: “Участвуют все компетентные органы, в том числе судебная система с палатами, и мы по одному обсуждаем сценарии устранения причин с точки зрения сроков судебных заседаний. По итогам прошлого заседания составлен большой протокол по устранению причин”.

Никол Пашинян также отметил, что, по большому счету, в долгосрочной перспективе решения ЕСПЧ также являются индикатором того, как продвигаются и как реализуются реформы. По словам премьер-министра, вопрос следует рассматривать как минимум с этой точки зрения. Никол Пашинян отметил, что презумпция заключается не в том, что до тех пор, пока нет решения ЕСПЧ, никто не занимается этими вопросами, но с другой стороны, это взгляд с другого ракурса, который, по мнению Никола Пашиняна, может быть полезен на практике в том плане, что они в каком-то смысле затрагиваются. По замечанию премьер-министра, так или иначе, каждое решение имеет свое содержание, то есть могут быть вопросы, которые будут затронуты, могут быть вопросы, которые не будут затронуты.

Премьер-министр отметил, что правительство Республики Армения должно понимать, в чем его обвиняют, почему его обвиняют и что он должен сделать, чтобы избежать подобных обвинений в будущем. Тем более что ЕСПЧ – это структура, которая очевидно пользуется абсолютным авторитетом как в Армении, так и в Европе в целом и которая также является ресурсом для реализации реформ правительства Республики Армения.

Никол Пашинян добавил, что когда принималось решение о создании такого Офиса в аппарате премьер-министра, одним из обоснований было именно то, что этот Офис должен находиться в центре, чтобы сигналы отсюда равномерно поступали в ведомства и институты. По словам премьер-министра, эта логика была заложена в основу и эту логику необходимо не только постоянно укреплять, но и переводить в автоматический режим. Никол Пашинян подчеркнул, что нужно вести интенсивную работу в этом направлении.